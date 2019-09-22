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Эксперт назвал самые частые причины смерти российских туристов в Турции

Главными причинами смерти туристов из России на турецких курортах являются дорожно-транспортные происшествия и злоупотребление алкоголем. Об этом «РИА Новости» заявил генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков.

По его словам, россиянам следует обращать внимание на то, что водители в Турции часто не соблюдают правила дорожного движения, а также не пропускают людей на зебрах. «Предупреждать, что при переходе улицы важно проявлять повышенную осторожность, точно нужно», — сказал он.

Кроме того, Марков посоветовал туристам не употреблять крепкие спиртные напитки в дневные часы. «Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случиться», — отметил он. 

Среди других факторов летального исхода на отдыхе в Турции эксперт назвал хронические заболевания и пожилой возраст. Он также напомнил о недопустимости отдыха в жарких странах на последних сроках беременности.

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В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

Накануне, 21 сентября, автобус с туристами перевернулся в турецкой провинции Анталья. В результате ДТП получили травмы 22 россиянина, среди них двое детей. В настоящее время в больницах с ушибами находятся восемь человек, еще семеро отказались от медпомощи. 

Ранее, 18 сентября, во время кулинарного шоу с огнем в курортном поселке Кестель (Турция) на российских туристов вылилось горящее масло. Россиян 2009, 2015 и 1995 годов рождения госпитализировали в больницу с ожогами. После случившегося СК по Свердловской области начал проверку. 

Теги: российские туристы, Турция
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