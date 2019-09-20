В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции. Об этом сообщают E1.RU и Ura.ru со ссылкой на отца пострадавших детей.

Инцидент произошел в курортном поселке Кестель в гостинице Club Paradiso. Как рассказал очевидец случившегося, во время шоу повар допустил ошибку, в результате чего на постояльцев отеля вылилось горящее масло.

«Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе — два моих сына: им 3,5 года и 10 лет», — сообщил отец пострадавших детей. По его словам, у одного из них есть ожоги 16% тела (обгорели руки и голова), у второго ребенка — поражение 27% тканей.

По данным изданий, все пострадавшие находятся в турецкой больнице. Их лечение в Турции, а также дальнейшие услуги врачей в России, оплачивается за счет средств отеля.

Ранее в турецком Бодруме 12-летняя россиянка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в трубу. В результате инцидента ребенок впал в кому, позднее девочка скончалась в больнице. СК России возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.