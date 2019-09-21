Туроператор взял на себя перелет пострадавших в ДТП под Антальей россиян

Туроператор взял на себя перелет пострадавших в ДТП под Антальей россиян

Российским туристам, пострадавшим в результате аварии в турецкой Анталье, покроют стоимость обратного перелета и проживание в отеле в случае необходимости. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее словам, туроператор «Санмар» взял на себя оплату всех расходов пострадавших в Турции россиян, поскольку данный инцидент является страховым случаем.

«Среди туристов компании нет серьезно пострадавших. Часть из них уже вернулась в Россию, остальные получили необходимую медпомощь», — уточнила Тюрина.

Автобус с туристами перевернулся в субботу, 21 сентября. В результате ДТП в турецкой провинции Анталья получили травмы 22 россиянина, среди них двое детей. В настоящее время в больницах с ушибами остаются восемь человек, еще семеро отказались от помощи врачей.