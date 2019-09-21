Под Антальей перевернулся автобус с российскими туристами

По данным Генконсульства России, всего пострадали 15 человек, все они госпитализированы. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, туристы ехали в аэропорт

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Туристический автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья. Как сообщает CNN Turk, на его борту находились 16 человек. По информации телеканала, речь идет о гражданах России. На место ДТП выезжали в том числе и спасатели, которые доставали людей из поврежденной машины. Причины случившегося выясняются.

В Генконсульстве России в Анталье агентству «РИА Новости» сообщили, что всего в аварии с автобусом пострадали 15 россиян. Там уточнили, что тяжелораненых в результате ДТП нет. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы ехали в аэропорт.

В конце июля в аварию в провинции Анталья попал туристический автобус, в котором находились граждане Норвегии и Польши. В результате допущенной водителем ошибки он съехал с дороги и перевернулся. Всего различные травмы тогда получили 25 человек.



В июне в Анталье при столкновении туристического автобуса с автомобилем пострадали 11 человек. Шесть из них были госпитализированы, включая двоих россиян. Последние получили незначительные ссадины и ушибы, их выписали после оказания первой помощи.