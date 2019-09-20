СК начал проверку из-за пострадавших в Турции от горящего масла детях

Следственный комитет по Свердловской области организовал доследственную проверку, после того как двое детей из Екатеринбурга пострадали от горящего масла в Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«20 сентября 2019 года в средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что двое малолетних жителей города Екатеринбурга, возрастом 3,5 года и 10 лет, получили термические ожоги во время их нахождения на отдыхе в поселке Кестель (Турецкая Республика)», — сказано в сообщении.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проверки.

Несчастный случай произошел в гостинице Club Paradiso. Ura.ru со ссылкой на отца пострадавших детей сообщило, что во время шоу повар допустил ошибку, из-за которой на постояльцев отеля вылилось горящее масло. Отец также рассказал E1.RU, что всего пострадали восемь человек. Он отметил, что один ребенок получил ожоги 16% тела (обгорели руки и голова), а второй — 27%. Издания также сообщали, что пострадавшие были доставлены в больницу, а их лечение в Турции и дальнейшие медицинские услуги в России будут оплачиваться за счет отеля.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой РБК рассказали, что дети находятся в местной больнице, а их состояние оценивается как удовлетворительное.