В Японии в результате тайфуна пострадали 19 человек

В Японии в результате тайфуна пострадали 19 человек

По меньшей мере 19 жителей префектуры Окинава (Япония) пострадали в результате тайфуна «Тапа». Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Двое человек погибли в префектуре Миядзаки, еще один 60-летний мужчина числится пропавшим без вести. Кроме того, около 40 тыс. домохозяйств остались без электричества.

Тайфун «Тапа» сформировался в Тихом океане. Сейчас его скорость ветра составляет 72 км /ч с порывами до 108 км/ч. Из-засти стихии Japan Airlines отменила 96 внутренних и два международных рейса. По данным синоптиков, к вечеру 22 сентября шторм достигнет острова Кюсю.

Ранее, 9 сентября, в Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Тогда стихия обрушилась на префектуру Сидзуока. По данным японских властей, из-за тайфуна пострадали 22 человека.

В конце августа на острова Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага обрушился ураган «Дориан». Жертвами стихии тогда стали более 40 человек. 6 сентября ураган достиг южного побережья США в районе Северной Каролины.