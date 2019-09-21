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В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов

Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа». Об этом сообщает телеканал NHK.

В частности, авиакомпания Japan Airlines отменила 96 внутренних и два международных рейса. Перелеты также отменили авиакомпании Nippon Airways (22 рейса), Air Do (17 рейсов), Skymark Airlines (18 рейсов), Star Flyer (14 рейсов), Peach Aviation (10 рейсов), Solaseed Air (15 рейсов), Spring Airlines Japan (4 рейса), Japan Transocean Air (5 рейсов) и Fuji Dream Airlines (5 рейсов).

Тайфун «Тапа» сформировался в Тихом океане. Сейчас его скорость ветра составляет, 72 км /ч с порывами до 108 км/ч.

В начале сентября из-за обрушившегося на Японию тайфуна «Факсай» было отменено 103 рейса. 
 

Теги: Япония, тайфун, отмена рейсов
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