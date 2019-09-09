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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Общество ,  
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В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества

В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.

Данные приводятся на 10:00 по местному времени (04:00 мск). Отмечается, что из-за отключения электричества могут возникнуть проблемы с дозвоном в колл-центр компании.

Как сообщало Метеорологическое агентство Японии, тайфун настигнет государство с 8 на 9 сентября в префектуре Сидзуока. Синоптики обещали сильный дождь и ветер, в том числе в районе Токио.

По информации японских властей, из-за тайфуна пострадали около 22 человек. Десять из них, пишет Japan Times, получили травмы в округе города Татеяма, префектуры Тиба. Столько же человек пострадали в одноименном административном центре Тибы, еще двое получили травмы в префектуре Канагава.

Как сообщает газета, железнодорожная компания East Japan Railway 9 сентября приостановила движение поездов в районе «Большого Токио» (регион Канто). Власти предупредили более 390 тыс. человек о необходимости эвакуироваться, пишет газета.

Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов

В воскресенье, 8 сентября, из-за тайфуна в Японии отменили 103 рейса. Авиакомпания Japan Airlines отменила 26 рейсов, Nippon — 22 рейса. Перелеты отменили также авиаперевозчики AIRDO, Star Flyer, Solaseed Air, Japan Transocean Air 5 и другие.

Теги: Япония, тайфун, отключение электричества
Материалы по теме
В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов
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