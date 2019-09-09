В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества

В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества

В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.

Данные приводятся на 10:00 по местному времени (04:00 мск). Отмечается, что из-за отключения электричества могут возникнуть проблемы с дозвоном в колл-центр компании.

Как сообщало Метеорологическое агентство Японии, тайфун настигнет государство с 8 на 9 сентября в префектуре Сидзуока. Синоптики обещали сильный дождь и ветер, в том числе в районе Токио.

По информации японских властей, из-за тайфуна пострадали около 22 человек. Десять из них, пишет Japan Times, получили травмы в округе города Татеяма, префектуры Тиба. Столько же человек пострадали в одноименном административном центре Тибы, еще двое получили травмы в префектуре Канагава.

Как сообщает газета, железнодорожная компания East Japan Railway 9 сентября приостановила движение поездов в районе «Большого Токио» (регион Канто). Власти предупредили более 390 тыс. человек о необходимости эвакуироваться, пишет газета.