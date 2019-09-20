Москалькова назвала справедливым решение суда об освобождении Устинова

Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала «поистине справедливым» решение Мосгорсуда, который освободил из-под стражи актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Сегодня вынесено поистине справедливое решение. Хотела бы выделить роль Генпрокуратуры, которая внесла в Мосгорсуд ходатайство об изменении меры пресечения Павлу», — сказала она.

По словам омбудсмена, в деле Устинова не было признаков для содержания актера в СИЗО. «Президент России ранее неоднократно подчеркивал, что содержание в СИЗО — вынужденная мера», — добавила она. Москалькова также отметила, что намерена помогать в «восстановлении справедливости» по другим делам о массовых беспорядках.

20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения актеру Павлу Устинову с заключения под стражей на подписку о невыезде. Ранее Устинов был признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа во время несанкционированного митинга 3 августа в Москве с последующим лишением свободы на три с половиной года.

Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку заключенному видные деятели культуры и журналисты запустили флешмоб. Возле здания администрации президента также прошла серия одиночных пикетов.