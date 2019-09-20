Мэр Нью-Йорка отказался от участия в выборах президента США

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио отказался от участия в выборах президента США в 2020 году в качестве кандидата от Демократической партии. Об этом он заявил в интервью программе Morning Joe на телеканале NBC.

«Я чувствую, что сделал все возможное для этих первичных выборов, и сейчас явно не мое время, поэтому я собираюсь закончить свою президентскую кампанию», — объяснил Де Блазио.

Де Блазио объявил о вступлении в президентскую гонку в США в мае. Он заявлял, что намерен сделать ставку на пропаганду крупных инвестиций в образование и здравоохранение, на сокращение неравенства доходов, а также на опыт, который он приобрел в качестве главы крупнейшего города США.

The Wall Street Journal сообщал, что результаты опроса показывают низкий уровень поддержки Де Блазио избирателями-демократами. Другой опрос, проведенный в марте Университетом Куиннипака, показал, что 76% избирателей Нью-Йорка были против, чтобы Де Блазио баллотировался в президенты.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. От Демократической партии кандидатуры на выборы президента выдвинули, в том числе, бывший вице-президент США Джо Байден, губернатор штата Монтана Стив Баллок. Демократ Эрик Суолуэлл также объявлял об участии выборах, но в июле заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Действующий американский президент Дональд Трамп также заявил о намерении участвовать в выборах.