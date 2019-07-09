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Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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Первый демократ выбыл из предвыборной гонки за пост президента США

Представитель Демократической партии Эрик Суолуэлл объявил, что выбывает из предвыборной гонки на пост президента США. Об этом сообщает CNN.

«Сегодня заканчивается наша президентская кампания», — сказал член палаты представителей от Калифорнии.

Телеканал отмечает, что рейтинг Суолуэлла составляет 1%. Он отметил, что хочет позволить участвовать в выборах достойному кандидату, который сможет победить действующего президента Дональда Трампа.

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В апреле 38-летний Суолуэлл объявил о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты США. Во время предвыборной кампании он предлагал ввести программу выкупа оружия, чтобы уменьшить его количество у населения.

Суолуэлл является конгрессменом с 2013 года.

Выборы американского президента пройдут в 2020 году.

Теги: выборы президента США, Демократическая партия
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