Неизвестные «заминировали» все мосты, торговые центры и роддомы Киева

Неизвестный сообщил полиции Киева о минировании всех родильных домов, торговых центров и мостов украинской столицы, передает «Вартовi Еспрессо».

По данным издания, по указанным адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи для поиска взрывоопасных предметов, в настоящий момент также решается вопрос об эвакуации людей.

18 сентября в Киеве мужчина с «якобы похожими на оружие средствами» угрожал взорвать мост Метро и сделал несколько выстрелов в воздух, позже его задержали.

В апреле неизвестные сообщили о «минировании» 18 торговых центров в разных районах Киева. В том же месяце Служба безопасности Украины зафиксировала анонимный звонок с сообщением о минировании «Общественного телевидения» перед началом дебатов кандидатов в президенты страны. Спикер ведомства Елена Гилянская допустила, что неизвестный мог звонить с территории России.