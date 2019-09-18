В Киеве мужчина на метромосту пригрозил его взорвать

В Киеве неизвестный мужчина с «якобы похожими на оружие средствами» пригрозил взорвать мост Метро. Об этом агентству УНН сообщили в пресс-службе полиции.

«Службы с обеих сторон выехали. Проверяем», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина приехал на автомобильное полотно моста, сообщило «Еспресо» со ссылкой на свои источники. «Водитель остановился на мосту с оружием и заблокировал движение. Наряды полиции ориентированы на розыск и задержание данного автомобиля», — сообщило издание.

Пресс-секретарь Нацполиции Киева Ярослав Тракало позднее сообщил «Украинской правде», что неизвестный, по предварительным данным, сделал несколько выстрелов в воздух. Тракало добавил, что ему неизвестно, есть ли у мужчины с собой взрывчатка. Глава ведомства Андрей Крищенко в свою очередь заявил, что правоохранительные органы рассматривают произошедшее как подготовку теракта