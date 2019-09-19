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Опубликовано видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве

Глава Национальной полиции Украины Ярослав Тракало опубликовал в Facebook видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать метромост в Киеве.

К месту происшествия прибыли бронетранспортер и несколько спецназовцев. На кадрах видно, как мужчина бросает ружье и с поднятыми руками вылезает через боковое окно автомобиля. Задержанный сделал несколько шагов, после чего лег на землю. Сопротивления спецназовцам он не оказывал.

Запись в facebook пользователя Iar.Trakalo

Мужчину задержали вечером 18 сентября из-за того, что он заблокировал мост метро и угрожал взорвать его. Он также сделал несколько выстрелов в воздух, писала «Украинская правда» со ссылкой на слова Тракало. Глава Нацполиции тогда сообщал, что не знает, была ли у мужчины с собой взрывчатка, однако правоохранительные органы характеризовали случившееся как подготовку к теракту.

Общество
В Киеве мужчина на метромосту пригрозил его взорвать

Как сообщало украинское издание «Депо» со ссылкой на источники, угрожавший взрывом мужчина потребовал от властей «прекратить капитуляцию» в Донбассе. По данным «theБабель», задержанным оказался 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько, служивший снайпером в ВСУ.

Теги: Украина, Киев, угроза взрыва, задержание
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