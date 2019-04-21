Телефонные террористы «заминировали» 18 торговых центров в Киеве

В столице Украины неизвестные сообщили о «минировании» почти двух десятков торговых центров в разных частях города. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Киеву Светлану Водолагу.

«Правоохранителям вечером поступила информация о минировании 18 торговых центров, в том числе «Гулливер», — заявила она.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов и спасатели проводят проверку этой информации.

​Как отмечает телеканал, официального сообщения от полиции о минировании торговых центров пока не поступало.