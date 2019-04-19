СБУ не исключила связи звонка о бомбе в студии на дебатах с Россией

СБУ не исключила связи звонка о бомбе в студии на дебатах с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала анонимный звонок, в котором поступило сообщение о минировании «Общественного телевидения» перед началом дебатов кандидатов в президенты республики. Об этом спикер ведомства Елена Гитлянская сообщила агентству «Интерфакс-Украина». Звонок, не исключили в СБУ, мог быть сделан с территории России.

В течение всего дня 19 апреля, указала Гитлянская, также поступали звонки о якобы минировании стадиона «Олимпийский» в Киеве, где состоялись дебаты. Эти сообщения, по ее данным, поступали из России. В связи с этим, допустили в СБУ, и звонок о предполагаемой бомбе в студии «Общественного» мог поступить из России. «Мы не исключаем, что он поступил с территории России», — заявила Гитлянская.

Остальных комментариев по этому поводу она не привела. В киевском главке полиции подтвердить информацию о поступившем звонке о минировании «Общественного телевидения» агентству не смогли. Также в полиции Киева заявили, что к ним поступало сообщение о минировании ТРЦ «Олимпийский».