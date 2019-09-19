Глава «Нафтогаза» оценил шансы договориться по транзиту газа с Россией

19 сентября проходят трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Европейским союзом. Встречу подобного формата ранее предложил провести исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Срок действия контракта на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря, с его окончанием должен совпасть запуск второй нитки газопровода «Северный поток-2».

В июле глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия предложила Украине продлить контракт на год, однако украинская сторона пока не отреагировала на эту идею. В начале августа Евросоюз предложил Москве и Киеву заключить новый договор сроком на десять лет. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко позже заявил о существовании альтернативного варианта контракта, предусматривающего своп газа, а не его транзит.

В конце августа оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» и «Нафтогаз» провели учения на случай остановки транзита газа из России с 1 января 2020 года.