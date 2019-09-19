Глава «Нафтогаза» оценил шансы договориться по транзиту газа с Россией

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев позитивно оценил предстоящие переговоры с Россией и Европейским союзом по транзиту газа. Об этом сообщает УНН.
«Позитивно», — ответил Коболев на вопрос о его оценке предстоящих встреч.
«Начали новый раунд трехсторонних газовых переговоров. Настроение, как и погода за окном, замечательное», — написал он у себя в Facebook.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил УНН, что «было бы хорошо», если бы в четверг сторонам удалось достичь договоренности о транзите российского газа через Украину после 2019 года.