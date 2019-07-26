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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
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Новак сообщил о предложении Украине продлить контракт по транзиту на год
Украинская сторона на предложение пока не отреагировала. Ранее источники Reuters сообщали, что Россия планирует заключить с Украиной краткосрочное соглашение по транзиту, так как новый 10-летний контракт не выгоден Москве
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт по транзиту газа на имеющихся условиях, украинская сторона пока не отреагировала. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает «РИА Новости».

Он добавил, что вопрос корректировок может быть рассмотрен на коммерческих переговорах между компаниями. «Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это на той же самой консультации», — сказал министр.

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«Нафтогаз» опроверг сведения о предложении Москвы по краткосрочной сделке

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские власти намерены заключить с Украиной краткосрочное соглашение по транзиту газа, оно придет на смену заканчивающемуся в этом году 10-летнему договору. Собеседник агентства указывал, что новая сделка на 10 лет, которую хочет заключить Украина, не выгодна российской стороне. Еще один источник сказал, что ЕС пригласил представителей Москвы и Киева на новые переговоры по транзиту, которые намечены на 16 сентября.

«Нафтогаз» заявил, что не получал от российской стороны предложение о заключении краткосрочного контракта. Исполнительный директор компании Юрий Витренко указывал, что «Газпром» должен официально ответить на предложение Еврокомиссии по 10-летнему контракту и, в случае, если он не принимает это предложение, представить свой вариант.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Александр Новак, транзит газа, Украина
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