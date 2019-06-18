Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит

Речь идет о предложении заключить контракт, предусматривающий не транзит, а своп газа. Такой запасной вариант «Нафтогаз Украины» подготовил для «Газпрома», если тот откажется брать на себя риски

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О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Заявление последовало в ответ на слова члена правления «Газпрома» и главы юридического департамента газовой компании Сергея Кузнеца. Во вторник на пресс-конференции он заявил, что контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен, поскольку в стране отсутствуют необходимые для этого институты, такие как регулятор и транспортный оператор.

Витренко признал, что проблемы с этими институтами на Украине действительно есть, и указал, что «кое-что уже удалось сделать» для их устранения.

«Если «Газпром» никак не хочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы (а по европейским правилам именно оператор и национальный регулятор имеют соответствующие полномочия устанавливать/менять тарифы и другие существенные условия договора), то «Нафтогаз» готов взять эти риски на себя. В таком случае мы предлагаем «Газпрому» заключить с «Нафтогазом» договор не на услуги транспортировки, а на своп газа», — сообщил Витренко.