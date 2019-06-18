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Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит
Речь идет о предложении заключить контракт, предусматривающий не транзит, а своп газа. Такой запасной вариант «Нафтогаз Украины» подготовил для «Газпрома», если тот откажется брать на себя риски
Фото: РИА Новости

О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Заявление последовало в ответ на слова члена правления «Газпрома» и главы юридического департамента газовой компании Сергея Кузнеца. Во вторник на пресс-конференции он заявил, что контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен, поскольку в стране отсутствуют необходимые для этого институты, такие как регулятор и транспортный оператор.

Витренко признал, что проблемы с этими институтами на Украине действительно есть, и указал, что «кое-что уже удалось сделать» для их устранения.

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«Если «Газпром» никак не хочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы (а по европейским правилам именно оператор и национальный регулятор имеют соответствующие полномочия устанавливать/менять тарифы и другие существенные условия договора), то «Нафтогаз» готов взять эти риски на себя. В таком случае мы предлагаем «Газпрому» заключить с «Нафтогазом» договор не на услуги транспортировки, а на своп газа», — сообщил Витренко.

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Он уточнил, что «Газпром» будет передавать «Нафтогазу» определенный объем газа на границе Украины с Россией, а тот будем передавать точно такой же объем на границе Украины с ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), сказал Витренко. Он добавил, что подобные контракты на своп газа является относительно привычными для европейского рынка.

Нынешний контракт на транзит газа, заключенный между «Нафтогазом» и «Газпромом», истекает в конце 2019 года.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: «Нафтогаз», транзит газа
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