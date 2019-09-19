Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации Минздрава.

Женщины могут выпить 200 мл вина крепостью около 12%, а мужчины — 900 мл пива крепостью 4,5%, сообщают эксперты ведомства. Эти показатели в пересчете на стандартные порции (10 гр чистого алкоголя) составляют две порции для женщин и три — для мужчин. У каждого напитка свой безопасный объем, который обусловлен его крепостью, сообщили в Минздраве. При этом важно не употреблять алкоголь как минимум два дня в неделю, добавили в ведомстве.

Эксперты напомнили, что даже минимальное употребление алкоголя крайне нежелательно в некоторых ситуациях, например при вождении и беременности.

В марте Минздрав предложил в поправки законодательство, которые запретят продажу крепкого алкоголя людям до 21 года. По данным опроса ВЦИОМа, идею повышения возраста покупателей алкоголя поддерживают 78% россиян. В Минпромторге не исключили согласование предложения, если оно поступит в ведомство, а Минэкономразвития не поддержало запрет, обосновав отказ возникновением дополнительных трудностей для магазинов и угрозой роста теневого рынка. В Минфине также выступили против повышения возраста продажи крепкого алкоголя с 18 до 21 года.