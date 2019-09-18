Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 12:36
Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей Общество, 23:29 Глава единороссов в Москве назвал причины своего поражения на выборах Политика, 23:28 Разрушаем стереотипы об идеальном автомобиле для женщины РБК и Subaru, 23:14 Кремль «принял к сведению» резонанс вокруг дела Устинова Политика, 23:13 Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк Общество, 23:08 Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев Общество, 22:47 Глава Сбербанка сообщил о мечте перейти на четырехдневную рабочую неделю Общество, 22:35 Бизнес напрокат: как создать успешную франшизу РБК и Сбербанк Первый, 22:35 Расстрелявшего своих коллег полицейского подозревали во взятке до ₽2 тыс. Общество, 22:28 Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова Общество, 22:25 Пост Песковой о приговоре Устинову пропал с сайта «Эха Москвы» Общество, 22:12 Дважды сорванный саммит Политика, 22:11 «Тоттенхэм» упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» Спорт, 22:02 «Локомотив» играет с «Байером» в первом туре Лиги чемпионов. Онлайн Спорт, 22:00
Общество ,  
0 
Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы ухудшилось», — написал Разин. Он добавил, что «все, что можно было сделать, уже сделано». По словам продюсера, необходимая помощь была оказана Заворотнюк не только в России, но и за границей. В своем сообщении он пожелал выздоровления актрисе и выразил поддержку ее семье.

https://www.instagram.com/p/B2jtnaaBiiB/

Андрей Разин не ответил на звонки РБК.

Ранее СМИ сообщили о том, что Заворотнюк пришла в сознание. Однако на данный момент никакой официальной информации о состоянии здоровья актрисы ее семья и представители не давали. Врач Александр Коновалов, в свою очередь, сообщил о первом обследовании Заворотнюк. По его словам, у актрисы диагностировали одну из наиболее агрессивных опухолей мозга — глиобластому.

В августе о поставленном диагнозе писал и StarHit. Позже стало известно, что после возвращения из Польши, где актриса проходила лечение, ее госпитализировали в Москве. Сообщалось, что Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии. Представитель актрисы Стас Христов говорил, что получил от нее сообщение, в котором она называла слухи о своей госпитализации бредом.

Позже СМИ сообщали о том, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому и подключили ее к аппарату вентиляции легких. Разин говорил, что у актрисы начался отек мозга и она находится в очень тяжелом состоянии. 17 сентября «МК» сообщил, что Заворотнюк весной перенесла серьезную операцию в Германии: врачи провели ей трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Теги: Анастасия Заворотнюк, Андрей Разин
Материалы по теме
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Общество
СМИ сообщили о приходе Заворотнюк в сознание
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter