Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
«Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы ухудшилось», — написал Разин. Он добавил, что «все, что можно было сделать, уже сделано». По словам продюсера, необходимая помощь была оказана Заворотнюк не только в России, но и за границей. В своем сообщении он пожелал выздоровления актрисе и выразил поддержку ее семье.
Андрей Разин не ответил на звонки РБК.
Ранее СМИ сообщили о том, что Заворотнюк пришла в сознание. Однако на данный момент никакой официальной информации о состоянии здоровья актрисы ее семья и представители не давали. Врач Александр Коновалов, в свою очередь, сообщил о первом обследовании Заворотнюк. По его словам, у актрисы диагностировали одну из наиболее агрессивных опухолей мозга — глиобластому.