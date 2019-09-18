Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк

В августе о поставленном диагнозе писал и StarHit. Позже стало известно, что после возвращения из Польши, где актриса проходила лечение, ее госпитализировали в Москве. Сообщалось, что Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии. Представитель актрисы Стас Христов говорил, что получил от нее сообщение, в котором она называла слухи о своей госпитализации бредом.

Позже СМИ сообщали о том, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому и подключили ее к аппарату вентиляции легких. Разин говорил, что у актрисы начался отек мозга и она находится в очень тяжелом состоянии. 17 сентября «МК» сообщил, что Заворотнюк весной перенесла серьезную операцию в Германии: врачи провели ей трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.