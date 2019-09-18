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Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Академик РАН, научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов рассказал «Москве 24» о первом обследовании актрисы Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, ей диагностировали рак мозга.

«Когда у нее начались первые симптомы заболевания, она пришла в институт, мы ее обследовали, поставили ей диагноз, но после этого она предпочла оперироваться в Германии. Там прошла успешная операция, но дело в том, что операция — это важная, но не основная часть лечения», — сказал Коновалов.

Врач отметил, что после нее требуется дополнительное лечение — лучевая терапия и химиотерапия. По словам Коновалова, глиобластома (опухоль мозга) является одной из самых опасных и трудно излечимых опухолей.

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли. По данным издания, актриса вернулась в Россию в конце июня, однако на следующий день ей стало плохо из-за поднявшегося давления и сильных головных болей.

В середине сентября стало известно о госпитализации Заворотнюк в московскую клинику. СМИ сообщали, что ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин говорил, что актриса прошла все возможные методы лечения, у нее начался отек мозга. 18 сентября СМИ сообщили, что актриса находится в сознании.

При этом ни семья, ни представители актрисы не делали официальных сообщений о ее состоянии.

Теги: Анастасия Заворотнюк, болезнь, рак
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