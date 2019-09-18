СМИ сообщили о приходе Заворотнюк в сознание

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинских кругах. Об этом также писал Telegram-канал Baza.

В августе StarHit сообщал, что у 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга. В середине сентября стало известно, что актрису госпитализировали в одну из московских больниц, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

СМИ также писали, что ее ввели в медикаментозную кому из-за тяжелого состояния. Кроме того, появлялись сообщения о подключении Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин говорил, что актриса прошла все возможные методы лечения, у нее начался отек мозга.

Официальных сообщений о состоянии здоровья актрисы ни ее семья, ни ее представители не делали.

Заворотнюк получила известность благодаря главной роли в сериале «Моя прекрасная няня». В 2008 году актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, в 2018 году у пары родилась дочь Мила.