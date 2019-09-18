Глава Сбербанка сообщил о мечте перейти на четырехдневную рабочую неделю

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что мечтает о четырехдневной рабочей неделе, но не представляет, как эту мечту осуществить. Об этом он сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

По его словам, у него не получается перейти даже на шестидневную рабочую неделю. «Но я не самый продвинутый, наверное, работник в этом смысле. Мечтаю о четырехдневной рабочей неделе», — сказал он.

По словам Грефа, в настоящее время Сбербанк не рассматривает возможность перехода на сокращенную рабочую неделю.

Идея о переходе на сокращенную рабочую неделю обсуждается с лета 2019 года. В августе Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней при сохранении зарплат.