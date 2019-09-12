Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 65,43 (-0,01) Quote, 11 сен, 12:12
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 72,22 (-0,08) Quote, 11 сен, 12:12
Банки сообщили ЦБ о нежелании платить за расчет долговой нагрузки россиян Финансы, 08:00 Какие бизнес-модели наиболее успешны в интернет-торговле Pro, 07:51 Вступивший в должность сахалинский губернатор назначил Карасина сенатором Политика, 07:34 Москалькова назвала условие перехода на четырехдневную рабочую неделю Общество, 07:27 Гендиректор ЦСКА раскрыл детали провальных переговоров по Комличенко Спорт, 07:12 Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги Бизнес, 07:00 Минтруд предложил запретить пенсионных агентов Финансы, 06:32 Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone Бизнес, 06:23 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 05:58 Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России Политика, 05:51 Трамп назвал большой победой решение Верховного суда США об убежище Политика, 05:37 CNN узнал о предложении отдать Помпео должность Болтона Политика, 05:27 Глава СПЧ предложил создать единый избирательный фонд для всех кандидатов Политика, 05:03 Бюро кредитных историй предложили предоставить доступ к данным о доходах Финансы, 04:45
Общество ,  
0 
Москалькова назвала условие перехода на четырехдневную рабочую неделю

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю можно осуществить только после проведения научных исследований. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинги и исследования, но я не уверена, что без специальных исследований это может быть внедрено», — ответила она на вопрос о том, не приведет ли сокращение рабочей недели к интенсификации труда.

Экономика
Орешкин назвал главные условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поправки в трудовое законодательство нужно вносить, учитывая современные реалии. По его словам, необходимо дать россиянам возможность строить свой рабочий график так, чтобы либо работать четыре дня в неделю, либо меньшее количество часов в день. При этом премьер добавил, что сокращение рабочей недели не будет влиять на зарплату.

Глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что идея ввести четырехдневную рабочую неделю в России может быть оправдана, если люди ведут здоровый образ жизни и им есть чем занять досуг. 

По словам министра труда Максима Топилина, переход на подобный график работы возможен через 40–50 лет. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что главными условиями для перехода являются высокие доходы населения и производительность труда.

Теги: Татьяна Москалькова
Материалы по теме
Медведев исключил переход на рабочую четырехдневку для урезания зарплаты
Общество
Мантуров оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter