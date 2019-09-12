Москалькова назвала условие перехода на четырехдневную рабочую неделю

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю можно осуществить только после проведения научных исследований. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинги и исследования, но я не уверена, что без специальных исследований это может быть внедрено», — ответила она на вопрос о том, не приведет ли сокращение рабочей недели к интенсификации труда.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поправки в трудовое законодательство нужно вносить, учитывая современные реалии. По его словам, необходимо дать россиянам возможность строить свой рабочий график так, чтобы либо работать четыре дня в неделю, либо меньшее количество часов в день. При этом премьер добавил, что сокращение рабочей недели не будет влиять на зарплату.

Глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что идея ввести четырехдневную рабочую неделю в России может быть оправдана, если люди ведут здоровый образ жизни и им есть чем занять досуг.