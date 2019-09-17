Песков сообщил об осведомленности Путина о приговоре актеру Устинову

Президент Владимир Путин не может влиять на решение судов, в том числе по делу Павла Устинова, у актера есть возможность подать апелляцию на приговор. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Безусловно, президент в курсе и получает информацию по всему, но он также не может влиять на решение суда. Это невозможно», — сказал Песков.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированного митинга 3 августа. Адвокат Павел Чешков заявлял, что на заседании не был рассмотрен ряд доказательств со стороны защиты, в частности видеозапись, которая демонстрирует, что Устинов не участвовал в несогласованной акции протеста, а был ошибочно задержан. Сам осужденный свою вину не признал.

Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку Устинова выступили актеры и режиссеры. Художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин, в частности, заявил, что приговор Устинову несправедливый и «не соответствует действительности и истине». Позже в поддержку осужденного выступил и телеведущий Максим Галкин.