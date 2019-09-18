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Турчак объяснил мотивы поддержки Устинова

Секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выразил свою личную гражданскую позицию, вступившись за актера Павла Устинова. Об этом он сообщил телеканалу «Дождь».

«Как мне показалось, действительно, не все обстоятельства, которые приводила сторона защиты, были высказаны», — подчеркнул Турчак.

Он выразил надежду, что высшая инстанция изучит все представленные адвокатом доказательства и вынесет справедливое решение.

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Пикеты в поддержку актера Павла Устинова. Фоторепортаж

Ранее Турчак назвал приговор Устинову «вопиющей несправедливостью». Секретарь генсовета ЕР добавил, что он несколько раз просмотрел видеозаписи с места задержания актера и на всех видел, «что парень просто стоял возле метро» и никого не трогал.

Павла Устинова задержали 3 августа в центре Москвы. В этот день проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии следствия, при задержании актер применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии. Устинов вину не признал, пояснив, что он случайно оказался на митинге. Его приговорили к 3,5 года колонии. Суд не стал рассматривать видеозаписи момента задержания, несмотря на ходатайство стороны защиты.

Теги: Андрей Турчак, причина, поддержка, осужденные
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