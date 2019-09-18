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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Орешкин, Греф, Белоусов оценили последствия атаки на объекты Saudi Aramcо

Министр экономического развития Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф и помощник президента России Андрей Белоусов считают, что атаки дронов на инфраструктуру Saudi Aramco не окажут существенного влияния на рынок нефти, передает ТАСС.

По словам Орешкина, произошедшее «носит абсолютно краткосрочный характер для рынков». В связи с этим правительство не намерено корректировать прогнозы на этот год, подчеркнул министр. Его мнение разделяет глава Сбербанка Герман Греф, который заявил, что также не видит «долгосрочных негативных последствий на рынок нефти».

Помощник президента Андрей Белоусов назвал вовлечение Ирана в конфликт из-за атаки дронов на инфраструктуру Saudi Aramco опасным сценарием для Москвы. Он отметил, что восстановление объемов добычи и стабилизация цен на нефть после нападения на объекты Saudi Aramco произойдут «довольно быстро».

«Но если возникнет новый очаг дестабилизации и в него окажется втянут Иран, вот это самый плохой сценарий, который может быть», — назвал Белоусов возможные последствия для России после инцидента.

Политика
Путин обсудил с саудовским принцем цены на нефть после атаки дронов

В ночь на 14 сентября инфраструктура Saudi Aramco подверглись атаке дронов, в результате которых на двух объектах компании в Абкайке и Хурайсе произошли пожары. Ответственность за произошедшее взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». В результате нападения беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии добыча нефти в стране сократилась более чем на 50%. В Соединенных Штатах назвали Иран причастными к атаке, однако точных доказательств Вашингтон не обнародовал.
 

Теги: Саудовская Аравия, нефть, Россия
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