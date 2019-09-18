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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Пентагон назвал вероятных исполнителей атаки на Saudi Aramco

Наиболее вероятным исполнителем атаки беспилотников на инфраструктуру нефтяной компании Saudi Aramco является Иран или поддерживаемые им силы, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

«Наиболее вероятной военной угрозой в регионе является либо Иран, либо поддерживаемые им силы, откуда бы она (угроза) ни исходила. Не забегая вперед ведущегося Саудовской Аравией расследования, я полагаю, что это разумный вывод», — сказал Данфорд. Генерал назвал атаку «очень сложной и точной», отметив, что она не соответствует прежним нападениям хуситов. При этом он добавил, что США не располагают «всевидящим оком» на Ближнем Востоке и не могут иметь полной информации о происходящем в регионе.

Данфорд также сообщил, что США отправили в Иран группу криминалистов для помощи в «оценке атаки» на инфраструктуру Saudi Aramco.

Ранее CNBC со ссылкой на начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфейна сообщил об отсутствии приказа о переброске дополнительных американских бомбардировщиков на Ближний Восток на фоне атаки на Saudi Aramco.

В ночь на 14 сентября десять дронов атаковали инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, из-за чего на двух объектах компании произошли крупные пожары. Ответственность за атаку взяли повстанцы-хуситы из двжиения «Ансар Аллах». Арабская коалиция начала расследование. После нападения беспилотников акции на биржи в Саудовской Аравии упали больше чем на 2,5%, а цены на нефть марок Brent и WTI повысились. В ЕС заявили, что атака беспилотников на объекты нефтяной компании Saudi Aramco представляет «реальную угрозу» безопасности в регионе, и призвали не допускать обострения ситуации.
 

Теги: Саудовская Аравия, бомбардировщики
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