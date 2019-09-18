Навка опровергла сообщения об отмене выступления мужа Заворотнюк в шоу

Фигуристка Татьяна Навка опровергла сообщения о том, что муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в коме, Петр Чернышев не будет выступать в ледовом шоу «Руслан и Людмила». Об этом она написала в комментариях в своем Instagram, передает «РИА Новости».

Так, Навка опубликовала видео со съемок проморолика к шоу. В хештегах она указала имя Петра Чернышева. В комментариях под постом подписчики начали интересоваться, действительно ли он будет выступать в сложный период для его семьи, на что одна из подписчиц Навки ответила, что нет.

«И Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях. А вы являетесь организатором наших гастролей, что отвечаете на вопросы?» — приводит агентство ответ фигуристки.

На утверждение, что об отмене выступления Чернышева «везде пишут», она с недоумением спросила об источниках информации.

О госпитализации Анастасии Заворотнюк стало известно 13 сентября. Врачи диагностировали опухоль головного мозга. Друг семьи, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщал, что актриса находится в состоянии искусственной комы. По данным СМИ, 15 сентября ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.