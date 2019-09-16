Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске

Бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев призвал семью Анастасии Заворотнюк сделать публичное заявление о ее здоровье.

«Не для того, чтобы привлекать к себе какое-то дополнительное внимание. Это определенное бремя публичности. Человек публичный обязан рассказать, что с ним происходит», — сказал Шепелев в видеообращении, которое показали в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

«Это освободит семью от многих забот и хлопот в будущем, это освободит семью от домыслов, поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку, избавит от комментариев на выдумки и сплетни, которые сейчас множатся и множатся», — сказал Шепелев, признав, что в свое время он совершил ошибку, когда не выступил с обращением, когда в тяжелой ситуации оказалась Жанна Фриске.

13 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Заворотнюк в тяжелом состоянии доставили в одну из московских клиник из Польши, где она проходила лечение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Издание Super со ссылкой на источники сообщало, что врачи диагностировали у артистки рак мозга.

Представитель актрисы Стас Христов накануне в беседе с РБК заявил, что ему было запрещено комментировать состояние здоровья Заворотнюк.

Певица Жанна Фриске умерла в июне 2015 года. За полтора года до смерти у нее обнаружили опухоль головного мозга. Ей было 40 лет.