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Франция отправит экспертов для расследования нападения на Saudi Aramco

Франция направит экспертов в Саудовскую Аравию для расследования атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco. Об этом сообщил офис президента Франции Эмманюэля Макрона после его переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, передает Reuters.

«В ответ на запрос Саудовской Аравии президент Макрон подтвердил наследному принцу, что Франция направит экспертов в Саудовскую Аравию для участия в расследованиях, направленных на выявление происхождения и способов нападения», — цитирует агентство заявление Елисеевского дворца.

В сообщении также сказано, что Макрон осудил нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии и заверил принца, что Франция заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке.

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В ночь на 14 сентября беспилотники атаковали объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. В результате на двух крупных месторождениях компании в Абкайке и Хурайсе произошли пожары.

Ответственность за атаки взяли на себя повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах». Ранее в США заявили, что к атаке беспилотников может быть причастен Иран.

После атаки индекс Саудовской фондовой биржи (The Tadawul All Share Index) упал утром в воскресенье более чем на 2,5%. В Вашингтоне заявили, что США примут меры в случае нехватки нефти на мировом рынке.

Теги: Франция, Саудовская Аравия, нападение
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