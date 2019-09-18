Франция отправит экспертов для расследования нападения на Saudi Aramco

Франция направит экспертов в Саудовскую Аравию для расследования атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco. Об этом сообщил офис президента Франции Эмманюэля Макрона после его переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, передает Reuters.

«В ответ на запрос Саудовской Аравии президент Макрон подтвердил наследному принцу, что Франция направит экспертов в Саудовскую Аравию для участия в расследованиях, направленных на выявление происхождения и способов нападения», — цитирует агентство заявление Елисеевского дворца.

В сообщении также сказано, что Макрон осудил нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии и заверил принца, что Франция заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке.

В ночь на 14 сентября беспилотники атаковали объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. В результате на двух крупных месторождениях компании в Абкайке и Хурайсе произошли пожары.