Разработчик сообщил о российской ракете с недостижимой дальностью полета

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» заявил о наличии у России ракеты «недостижимой для конкурентов дальности».

«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента», — заявил Обносов, отвечая на вопрос об ответных действиях России после испытания США новой ракеты. Глава корпорации отметил, что решение об ответе зависит от высшего руководства, добавив, что не следует «бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений». Вместе с тем Обносов сообщил, что у России есть технические возможности «значительно улучшить» тактико-технические характеристики.

«Если нам поставят задачу — решим ее, причем наименее затратными способами», — заявил Обносов.

Гендиректор «Тактического ракетного вооружения» отметил, что система ограничений в России жестко контролируется и связана с международными обязательствами, которые страна неукоснительно соблюдает.