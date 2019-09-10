МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

Подготовка зеркальных мер находится на «продвинутой стадии», сообщил замглавы дипведомства Александр Грушко. Путин поручил разработать такие меры после того, как в августе Пентагон испытал ракету запрещенной ДРСМД дальности

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии». Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, передает «РИА Новости».

Дипломат не уточнил подробности, но отметил, что военно-технический потенциал России позволяет ей «достаточно оперативно» отреагировать на любую угрозу, связанную с испытанием ракет и их размещением в различных регионах. При этом Грушко уточнил, что Москва воздержится от размещения ракет средней дальности в Европе, до тех пор такой же политики будут придерживаться США.

В августе США провели испытание крылатой неядерной ракеты средней дальности, которое стало первым после приостановки действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После этого президент Владимир Путин поручил правительству подготовить симметричный ответ на действия американцев.