Путин предупредил о начале производства запрещенных ДРСМД ракет Россией

Президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ во Владивостоке обсудили слом российско-американского договора о РСМД. Путин сообщил, что Москва может начать производство ракет, не предусмотренных этим документом

Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Россия начнет производить ракеты, запрещенные условиями договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако Москва не будет первой заниматься их развертыванием, сказал президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФа. Его трансляция идет на сайте форума.

«Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать, — а мы произведем такие же ракеты, разумеется, — в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», — сказал российский президент.

В связи с этим Путин выразил озабоченность возможным появлением американских ракет средней и меньшей дальности на Дальнем Востоке. «То, что руководитель Пентагона заявил о том, что США намерены разместить их в Японии и Южной Корее, это нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство», — заметил глава государства. Путин добавил, что появление ракет средней и меньшей дальности в Японии под предлогом сдерживания КНДР может угрожать безопасности России. В радиус их поражения будут попадать «две очень крупные наши военные базы — надводных кораблей во Владивостоке и атомных подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке».

Путин заявил, что тема американских ракет будет обсуждаться с властями Японии и Южной Кореи.