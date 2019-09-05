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НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
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Путин предупредил о начале производства запрещенных ДРСМД ракет Россией
Президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ во Владивостоке обсудили слом российско-американского договора о РСМД. Путин сообщил, что Москва может начать производство ракет, не предусмотренных этим документом
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Россия начнет производить ракеты, запрещенные условиями договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако Москва не будет первой заниматься их развертыванием, сказал президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФа. Его трансляция идет на сайте форума.

«Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать, — а мы произведем такие же ракеты, разумеется, — в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», — сказал российский президент.

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В связи с этим Путин выразил озабоченность возможным появлением американских ракет средней и меньшей дальности на Дальнем Востоке. «То, что руководитель Пентагона заявил о том, что США намерены разместить их в Японии и Южной Корее, это нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство», — заметил глава государства. Путин добавил, что появление ракет средней и меньшей дальности в Японии под предлогом сдерживания КНДР может угрожать безопасности России. В радиус их поражения будут попадать «две очень крупные наши военные базы — надводных кораблей во Владивостоке и атомных подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке».

Путин заявил, что тема американских ракет будет обсуждаться с властями Японии и Южной Кореи.

Абэ, в свою очередь, заметил, что США не предлагали Токио разместить в Японии ракеты средней и меньшей дальности. «То, что сейчас размещено в Японии, — это принадлежит Японии, это японская собственность и это предназначено для защиты. Например, из этой системы запустить [ракету] «Томагавк» даже технически невозможно», — пояснил он. По словам Абэ, есть разница между ракетными системами США, появившимися в Восточной Европе, и японской системой ПРО. Что касается возможности размещения Aegis Ashore, то они тоже будут принадлежать Японии и управляться Японией, что кардинально отличается от ситуации с Польшей», — сказал японский премьер.

В конце августа стало известно, что США готовятся поставить в Японию 73 ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA для системы ПРО и пусковые установки Mk 29. «Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, улучшив безопасность основного союзника, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорилось в заявлении управления по оборонному сотрудничеству Пентагона. Еще до этого, 26 апреля, Япония объявила о подписании контракта с США о приобретении двух комплексов ПРО Aegis Ashore. Министр иностранных дел Сергей Лавров в марте 2018 года заявил, что эти системы на территории Японии представляют угрозу для России.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, Синдзо Абэ, ДРСМД
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