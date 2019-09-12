Шойгу ответил генсеку НАТО на слова о новых российских ракетах в Европе

Россия не намерена развертывать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, пока там не появится аналогичное оружие из США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

« [...] Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира», — говорится в сообщении. В ведомстве также напомнили, что, в отличие от США, Россия не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности.

11 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Москву в разрушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Мы должны быть убеждены в том, что поддерживаем должный уровень обороны. Россия размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе», — заявил он в интервью Euronews.

В августе США провели первое после официального выхода страны из ДРСМД испытание крылатой неядерной ракеты средней дальности, выходящей за рамки условий соглашения. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить симметричный ответ на действия Вашингтона. Позже замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что межведомственная работа по разработке зеркальных мер находится на «продвинутой стадии».