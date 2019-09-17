AFP узнало о планах США доказать в ООН причастность Ирана к атакам

AFP узнало о планах США доказать в ООН причастность Ирана к атакам

Администрация США планирует на следующей неделе представить Генеральной ассамблее ООН доказательства причастности Ирана к атакам на нефтяные месторождения Саудовской Аравии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

По данным агентства, Соединенные Штаты уверены в том, что атаки беспилотников на объекты компании Saudi Aramco были проведены с территории Ирана с использованием крылатых ракет.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что, по данным американской разведки, для нападения на нефтяные месторождения Иран задействовал более 20 беспилотников и не менее 10 ракет.

По данным CBS News, ссылающегося на американских чиновников, атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена из южной части Ирана. CNN сообщал, что запуск дронов производился с иранской базы рядом с границей с Ираком.

В субботу, 14 сентября, произошло нападение десятка дронов на ряд нефтяных объектов в Саудовской Аравии. Ответственность за атаки взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах».