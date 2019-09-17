СМИ назвали место запуска дронов и ракет по Saudi Aramco

По данным CBS, запуски производились из южной части Ирана. CNN утверждает, что речь идет о военной базе на границе с Ираком

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Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена из южной части Ирана с применением дронов и крылатых ракет. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников. По данным знакомого с ходом расследования источника CNN, запуск производился с иранской базы, которая расположена рядом с границей с Ираком.

По информации CBS, по крайней мере одна ракета пролетела через воздушное пространство Кувейта, союзника США. Собеседники CBS добавили, что системы ПВО Саудовской Аравии не сбили дроны и ракеты, так как были направлены южнее — в сторону Йемена.

Ракеты и дроны летели на низкой высоте через южную часть Ирака, огибая Персидский залив, где больше всего саудовских и американских радаров, уточнил собеседник CNN. Он также заявил, что ракеты пересекли воздушное пространство Кувейта.

Ответственность за нападение на Saudi Aramco взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», однако США обвинили в нападении Иран. По словам президента Дональда Трампа, «все выглядит так», что за атакой стоит Тегеран. Эр-Рияд также заявил, что при нападении применялось иранское оружие. Кремль, в свою очередь, призвал Соединенные Штаты «не делать поспешных выводов».