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Правозащитники потребовали от властей прекращения давления на оппозицию

Правозащитный совет России направил к представителям власти открытое письмо с требованием прекратить давление на оппозицию, в том числе обыски и блокировку личных счетов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook муниципальный депутат от партии «Яблоко» Елена Русакова.

«С 13 сентября 2019 года по всей России прошли обыски в штабах оппозиционного политика Алексея Навального. Следственный комитет России в рамках уголовного дела «об отмывании денег» в отношении Фонда борьбы с коррупцией провел более 200 обысков в 43 городах», — говорится в сообщении.

В письме утверждается, что обыски проходили не только в штабах Навального, но и в квартирах активистов, сотрудников движения в защиту прав избирателей «Голос», муниципальных депутатов и политиков, которые, по словам правозащитников, со структурами Навального не имели никаких финансовых или организационных отношений. Подписи в заявлении поставили правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, Александр Черкасов, Олег Орлов, Александр Верховский, Игорь Каляпин и Наталья Таубина.

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Правозащитники также утверждают, что следственные мероприятия сопровождались «физическим насилием, жестоким обращением, унижением человеческого достоинства».

Обыски в московском штабе Навального, в офисе ФБК и в студии канала «Навальный Live» прошли 5 сентября. До этого обыски проводились в штабе ФБК и оппозиционера Ильи Яшина в преддверии проведения несогласованной протестной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, в том числе — сотрудников фонда Любови Соболь и Ивана Жданова. Спустя несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело против ФБК по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем). По версии следствия, близкие к фонду люди и его сотрудники легализовали через счета ФБК около 1 млрд руб., которые были получены преступными путем. Суд арестовал счета организации. 12 сентября силовики провели обыски у волонтеров штабов Алексея Навального более чем в 40 регионах России, некоторым активистам заблокировали счета.
 

Теги: правозащитники, Алексей Навальный, оппозиция
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