Правозащитники потребовали от властей прекращения давления на оппозицию

Правозащитный совет России направил к представителям власти открытое письмо с требованием прекратить давление на оппозицию, в том числе обыски и блокировку личных счетов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook муниципальный депутат от партии «Яблоко» Елена Русакова.

«С 13 сентября 2019 года по всей России прошли обыски в штабах оппозиционного политика Алексея Навального. Следственный комитет России в рамках уголовного дела «об отмывании денег» в отношении Фонда борьбы с коррупцией провел более 200 обысков в 43 городах», — говорится в сообщении.

В письме утверждается, что обыски проходили не только в штабах Навального, но и в квартирах активистов, сотрудников движения в защиту прав избирателей «Голос», муниципальных депутатов и политиков, которые, по словам правозащитников, со структурами Навального не имели никаких финансовых или организационных отношений. Подписи в заявлении поставили правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, Александр Черкасов, Олег Орлов, Александр Верховский, Игорь Каляпин и Наталья Таубина.

Правозащитники также утверждают, что следственные мероприятия сопровождались «физическим насилием, жестоким обращением, унижением человеческого достоинства».