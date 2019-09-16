Захарова прокомментировала перспективы вхождения Донбасса в состав России

Москва привержена минским соглашениям вне зависимости от желания самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью Telegram-каналу «Расстрига».

«Это направление [которое Москва пытается реализовать] связано с воплощением в жизнь минских договоренностей, где все четко расставлено по своим местам», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, украинским властям следует вместо постоянных призывов к применению силы и уничтожению «террористов» предоставить жителям Донбасса те права, которыми они наделены по праву рождения, включая возможность говорить на русском языке. Все эти шаги также прописаны в минских соглашениях, отметила представитель МИДа.

Захарова заключила, что большое количество заявлений со стороны Донбасса о желании присоединиться к России напрямую связано с большим количеством заявлений агрессивного характера со стороны Киева.