Глава ДНР объявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

Пушилин сообщил, что в скором времени поезда из Донецка могут начать движение в направлении Москвы и Петербурга. Украинская разведка ранее заявляла о том, что железные дороги ЛНР и ДНР планируется интегрировать с российскими

Вокзал в Донеце (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал скорый запуск железнодорожного сообщения с крупнейшими российскими городами. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на заявление Пушилина на встрече с молодежью движения «Донецкая республика».

«Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности, с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается, и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ею воспользоваться», — заявил Пушилин.

Как отмечает ДАН, ранее «Донецкая железная дорога» не исключала возможность налаживания железнодорожного сообщения с Таганрогом.

РБК направил запрос в РЖД.

В начале августа «Украинские железные дороги» сообщили о возобновлении движения электричек на направлении Мариуполь — Южнодонбасская. Железнодорожного сообщения между населенными пунктами на этом направлении не было с 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины.