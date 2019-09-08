Глава ДНР объявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал скорый запуск железнодорожного сообщения с крупнейшими российскими городами. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на заявление Пушилина на встрече с молодежью движения «Донецкая республика».
«Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности, с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается, и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ею воспользоваться», — заявил Пушилин.
Как отмечает ДАН, ранее «Донецкая железная дорога» не исключала возможность налаживания железнодорожного сообщения с Таганрогом.
РБК направил запрос в РЖД.
В начале августа «Украинские железные дороги» сообщили о возобновлении движения электричек на направлении Мариуполь — Южнодонбасская. Железнодорожного сообщения между населенными пунктами на этом направлении не было с 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины.