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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Глава ДНР объявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
Пушилин сообщил, что в скором времени поезда из Донецка могут начать движение в направлении Москвы и Петербурга. Украинская разведка ранее заявляла о том, что железные дороги ЛНР и ДНР планируется интегрировать с российскими
Вокзал в Донеце (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал скорый запуск железнодорожного сообщения с крупнейшими российскими городами. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на заявление Пушилина на встрече с молодежью движения «Донецкая республика».

«Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности, с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается, и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ею воспользоваться», — заявил Пушилин.

Как отмечает ДАН, ранее «Донецкая железная дорога» не исключала возможность налаживания железнодорожного сообщения с Таганрогом.

РБК направил запрос в РЖД.

В начале августа «Украинские железные дороги» сообщили о возобновлении движения электричек на направлении Мариуполь — Южнодонбасская. Железнодорожного сообщения между населенными пунктами на этом направлении не было с 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины.

Сейчас «Донецкая железная дорога» обеспечивает лишь движение пригородных поездов до населенных пунктов, находящихся под контролем ДНР и ЛНР, в том числе до Луганска — столицы ЛНР поезд идет порядка трех часов. Поезда также ходят до городов Ясиноватая и Дебальцево. Работа железнодорожного вокзала в Донецке прервалась с началом конфликта в 2014 году.

Однако 19 августа 2019 года из Донецка впервые за пять лет возобновилось движение. «Последний поезд со станции Донецк в направлении Еленовки уезжал в октябре 2014 года. После движение пассажирских поездов не осуществлялось. Мы давно прорабатывали вопрос возобновления движения. Инфраструктура в сторону Еленовки восстановлена, но оставались вопросы безопасности. На данный момент эти вопросы согласованы», — говорил генеральный директор ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Кабаций. «РИА Новости» со ссылкой на представителей донецкого железнодорожного предприятия писали, что увеличения количества направлений, по которым будут ходить поезда, пока не планируется.

В то же время в начале августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью «Укринформу» заявлял, что у украинской разведки есть информация о готовящемся включении железных дорог в ЛНР и ДНР в систему железнодорожного сообщения России. «Появилась информация о возможном объединении железных дорог Луганска, Донецка и включении их в единую систему РЖД. Эти процессы уже идут, и они давно начались», — говорил он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: железнодорожное сообщение, транспорт, ДНР, Денис Пушилин
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