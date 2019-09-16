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Бизнес ,  
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Котировки российских нефтяных компаний выросли вслед за ценами на сырье
Роснефть ROSN ₽423,45 +3,27% Купить
Лукойл LKOH ₽5 504 +2,35% Купить
Сургутнефтегаз SNGS ₽38,12 +1,98% Купить

Стоимость акций российских нефтяных компаний в ходе утренних торгов в понедельник, 16 сентября, выросла на фоне роста мировых цен на нефть.

Так, стоимость акций «Роснефти» достигла отметки 425,5 руб., что на 3,76% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоимость акций ЛУКОЙЛа также выросла более чем на 3% — на пике цена бумаг компании достигла отметки 5582,5 руб., что на 3,8% больше, чем было на момент закрытия предыдущих торгов.

Акции «Сургутнефтегаз» утром 16 сентября подорожали до 38,6 руб. за штуку (+3,26%), «Татнефти» — до 749,3 руб. (+2,18%), «Газпром нефти» — до 420 руб. (+1,46%).

В ночь на 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы. После открытия торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 16 сентября, цены на нефть показали резкий рост. Так, фьючерсы марки Brent выросли почти на 19% — до $71,62 за баррель, а фьючерсы WTI — на 15,8%, до $63,47.

Теги: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз»
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