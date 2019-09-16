Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
Как раскрутить корпоративный Instagram Pro, 07:48 В Новосибирске из-за тумана задержали прилет семи рейсов Общество, 07:47 Власти раскрыли детали эксперимента по переходу на четырехдневку Общество, 07:19 Чемезов назвал условие для перехода к короткой рабочей неделе Технологии и медиа, 07:05 Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах Финансы, 07:00 Эксперты оценили, сколько денег нужно россиянам, чтобы начать копить Pro, 06:40 «Декатлон»: как разогнать HR-процессы, сократив HR-расходы РБК и SAP, 06:30 Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян Финансы, 06:30 Лидер американской рок-группы The Cars Рик Окасек умер в возрасте 75 лет Общество, 06:29 Россияне назвали преимущества женщин-политиков перед коллегами мужчинами Политика, 05:47 СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии Экономика, 05:42 Сахалинского сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении Общество, 05:17 ЕС предупредил об угрозе на Ближнем Востоке после атаки на Saudi Aramco Политика, 04:53 Трамп разрешил открыть нефтяные резервы США после атаки на Saudi Aramco Экономика, 04:53
Технологии и медиа ,  
0 
Чемезов назвал условие для перехода к короткой рабочей неделе

Роботы не заменят человека на работе, но рабочая неделя людей с развитием робототехники в будущем может сократиться. Об этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью РБК.

На вопрос о том, заменят ли машины людей на рабочих специальностях, Чемезов ответил отрицательно, добавив, что специальности в таком случае станут более квалифицированными.

«Все равно люди понадобятся для того, чтобы в том числе обслуживать роботов и производить их. Может, придет время, когда они сами будут себя производить, сами себя ремонтировать, но до этого еще далеко. Наверное, сократится рабочая неделя, будем отдыхать», — сказал глава «Ростеха».

Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

В июне этого года на конференции труда в Женеве премьер-министр Дмитрий Медведев предположил, что технологический прогресс в будущем приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Он также поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию по поводу этой инициативы.

В пресс-службе ведомства РБК сообщили, что на российских предприятиях можно вводить укороченную рабочую неделю уже сейчас, так как это не противоречит законодательству. Трудовой кодекс ограничивает лишь максимальный продолжительность рабочей недели (всего 40 часов), а нижней границы не существует.

Позже Медведев заявил, что возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от ситуации в экономике страны и на конкретных видах производств. Большинство российских работодателей (76%), как показал опрос HeadHunter, вообще не планируют переходить на такой график. Лишь 12% респондентов сказали, что рассмотрят перевод сотрудников на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два.

Теги: роботы, Сергей Чемезов
Материалы по теме
Медведев назвал условие для сокращения рабочей недели до четырех дней
Общество
Москалькова назвала условие перехода на четырехдневную рабочую неделю
Общество
Власти раскрыли детали эксперимента по переходу на четырехдневку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter