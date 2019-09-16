Чемезов назвал условие для перехода к короткой рабочей неделе

Роботы не заменят человека на работе, но рабочая неделя людей с развитием робототехники в будущем может сократиться. Об этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью РБК.

На вопрос о том, заменят ли машины людей на рабочих специальностях, Чемезов ответил отрицательно, добавив, что специальности в таком случае станут более квалифицированными.

«Все равно люди понадобятся для того, чтобы в том числе обслуживать роботов и производить их. Может, придет время, когда они сами будут себя производить, сами себя ремонтировать, но до этого еще далеко. Наверное, сократится рабочая неделя, будем отдыхать», — сказал глава «Ростеха».

В июне этого года на конференции труда в Женеве премьер-министр Дмитрий Медведев предположил, что технологический прогресс в будущем приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Он также поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию по поводу этой инициативы.