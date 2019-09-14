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Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» переписку с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, находится в реанимации.

В переписке Заворотнюк благодарит Садальского «за невероятную, сердечную поддержку» и передает ему «огромное спасибо». «Настя, я тебя люблю», — ответил Садальский. Дата этих сообщений на скриншоте не видна.

На снимке экрана видно, что в субботу, 14 сентября, актер предложил Заворотнюк помощь, однако ответа на сообщение не поступило. 

В беседе с телеканалом «Звезда» Садальский подтвердил, что Заворотнюк не ответила на его сообщение. «Я боюсь ей звонить. Я написал ей. Она даже не прочитала», — сказал он.

В августе издание Starhit сообщило, что у 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга после того, как она родила третьего ребенка. Представитель актрисы опровергал РБК эту информацию. 13 сентября стало известно о госпитализации Заворотнюк. СМИ сообщили, что врачи ввели актрису в медикаментозную кому.

Наибольшую известность Заворотнюк получила благодаря роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, а в 2018 году у них родилась дочь Мила.

Теги: актриса, болезнь
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