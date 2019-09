Талибы приехали для переговоров в Россию после срыва их визита в США

В конце августа, как рассказывали источники РБК, The Washington Post и The New York Times, США и «Талибан» договорились об условиях вывода войск из Афганистана. Базовый сценарий предполагал, что сразу после заключения мирного договора из страны уйдут 5 тыс. американских военных. Общая численность контингента США в этой стране — 14 тыс. военнослужащих.