Талибы приехали для переговоров в Россию после срыва их визита в США

Талибы приехали для переговоров в Россию после срыва их визита в США

Делегация представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) приехала в Москву для переговоров по вопросу о выводе американских войск из Афганистана после отменившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя талибов в Катаре Сухайля Шахина.

По словам Шахина, делегация проводит консультации со специальным представителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. В российском МИДе, как передает ТАСС, настаивают на возобновлении переговоров между США и талибами. Последние, в свою очередь, также заявили о готовности воскресить диалог с Вашингтоном.

Reuters приводит слова одного из лидеров талибов в Катаре, по оценке которого цель таких поездок заключается не в том, чтобы возобновить переговоры с США, а в оценке региональной поддержки требования к американцам покинуть страну.

Секретные переговоры с представителями «Талибана» Трамп должен был провести 8 сентября. Однако президент отменил встречу после теракта в Кабуле, при которой погиб американский военный и еще 11 человек. Позже Трамп заявил, что считает переговоры с «Талибаном» мертвыми. На вопрос о выводе части военных из Афганистана президент США ответил, что это произойдет «в нужное время».