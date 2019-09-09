Трамп объяснил отмену переговоров с Афганистаном

Президент США заявил, что считает переговоры с движением «Талибан» мертвыми. Он отменил встречу с лидерами террористической организации из-за теракта в Кабуле

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп объяснил журналистам, почему принял решение отменить мирные переговоры с Афганистаном. Об этом сообщает Reuters.

«Что касается меня, я считаю, что они [переговоры] мертвы», — заявил Трамп. По его словам, он не мог продолжать переговоры после того, как «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) взял на себя ответственность за теракт в Кабуле, в результате которого погиб американский военный.

Говоря о выводе части из 14 тыс. находящихся в Афганистане военных, президент США заявил, что это произойдет «в нужное время».

Трамп должен был провести переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем, а также лидерами «Талибана» в своей загородной резиденции 8 сентября. Однако накануне встречи он объявил, что отменяет ее из-за теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, включая военнослужащего из США.