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Трамп объяснил отмену переговоров с Афганистаном
Президент США заявил, что считает переговоры с движением «Талибан» мертвыми. Он отменил встречу с лидерами террористической организации из-за теракта в Кабуле
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп объяснил журналистам, почему принял решение отменить мирные переговоры с Афганистаном. Об этом сообщает Reuters.

«Что касается меня, я считаю, что они [переговоры] мертвы», — заявил Трамп. По его словам, он не мог продолжать переговоры после того, как «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) взял на себя ответственность за теракт в Кабуле, в результате которого погиб американский военный.

Говоря о выводе части из 14 тыс. находящихся в Афганистане военных, президент США заявил, что это произойдет «в нужное время».

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Трамп отменил секретные переговоры с «Талибаном» и главой Афганистана

Трамп должен был провести переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем, а также лидерами «Талибана» в своей загородной резиденции 8 сентября. Однако накануне встречи он объявил, что отменяет ее из-за теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, включая военнослужащего из США.

В конце августа источники РБК, WP и The New York Times рассказали, что США и «Талибан» договорились об условиях вывода войск из Афганистана. Сообщалось, что базовый сценарий предполагает, что сразу после заключения мира из страны уедут 5 тыс. военных (при общей численности в 14 тыс.).

Авторы: Наталия Анисимова, Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Афганистан, «Талибан», переговоры
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