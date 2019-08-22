США договорились с «Талибаном» об условиях вывода войск из Афганистана

Число жертв среди гражданского населения в Афганистане растет из года в год. Согласно данным миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), в прошлом году при стычках группировок и правительства погибли 3804 человека, из них 927 — дети. Это наивысший показатель за всю десятилетнюю историю наблюдений.

Помимо американской экспедиции в стране находятся еще 17 тыс. военных из 39 стран — членов НАТО.

Аббас Станикзай (в центре) (Фото: Павел Головкин / AP)

Почему Кабул не хочет мира

Правительство Афганистана также пока не собирается вступать в переговоры с талибами. Они возможны только после президентских выборов, которые пройдут 28 сентября, как неоднократно говорили представители правительства. Талибы выборы не признают, считают их нелегитимными и угрожают атаками на избирательные участки.

Единственный, кто сейчас заинтересован в выборах, — действующий президент страны Ашраф Гани, считает эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов. Договор между США и талибами подразумевает в том числе начало межафганского диалога, из которого логически вытекает создание временного правительства, поясняет он. Но это исключает проведение президентских выборов. «Гани понимает: если не будет выборов, то ему власть не сохранить. Поэтому главная причина противодействия Кабула этим переговорам — стремление Гани сохранить власть. И, к сожалению, это безответственная политика», — резюмирует Дубнов.

Афганская оппозиция, в свою очередь, считает, что выборы спровоцируют политический кризис, и предлагает сосредоточиться на достижении мира, а голосование отложить на несколько месяцев.

С тем, что заключение мира невыгодно для действующей власти, согласен директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар. Однако без участия официального правительства политический диалог невозможен, поэтому Вашингтон и настаивает на участии Кабула в переговорах с талибами. Вместе с тем, отмечает Нессар, не исключено, что США в итоге обойдутся и без его согласия.