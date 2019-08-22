США договорились с «Талибаном» об условиях вывода войск из Афганистана

О чем договорились США и «Талибан»
20 августа спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад в очередной раз отправился на переговоры в Доху, где базируется верхушка политического крыла «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). В столице Катара США и талибы согласовали условия мирного соглашения, рассказали РБК два источника, знакомые с ходом переговоров. Однако подписание откладывается из-за позиции официального Кабула. Из Дохи Халилзад собирается как раз в афганскую столицу, говорится в сообщении госдепартамента.
США и «Талибан» ведут переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане чуть больше года. За это время им удалось сформулировать четыре главных условия будущего мирного соглашения.
- «Талибан» гарантирует, что не позволит международным террористическим группировкам вроде «Аль-Каиды» использовать Афганистан как тренировочную площадку для атак за границей.
- США обязуются вывести с территории страны войска. Два источника РБК, знакомые с ходом переговоров, говорят, что базовый сценарий соглашения такой: после заключения мира сразу будет выведена часть американского контингента (речь идет о 5 тыс. военнослужащих из 14 тыс., находящихся в стране), оставшиеся военные покинут страну в течение двух лет. Аналогичную информацию со ссылкой на источники приводят The Washington Post и The New York Times.
- Конфликтующие афганские стороны должны начать внутриполитический диалог.
- В стране устанавливается бессрочное перемирие.
В переговорах не участвует официальный Кабул — на этом настаивают талибы, которые считают действующее правительство марионеточным. Позиция официального правительства Афганистана — сейчас главное препятствие для подписания мирного соглашения, отмечает источник РБК, знакомый с ходом переговоров. США же выступают за то, чтобы свою приверженность условиям мира подтвердил Кабул, потому что иначе последние два условия соглашения невыполнимы.