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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Трамп отменил переговоры с «Талибаном» и президентом Афганистана
В воскресенье Трамп должен был провести переговоры с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана в своей загородной резиденции. Американский лидер отменил мероприятие после теракта в Кабуле
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем, об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Они должны были прибыть в США сегодня. К сожалению, ради создания ложного преимущества, они признались в атаке на Кабул, в результате которой погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек, я немедленно отменил встречу и мирные переговоры», — заявил Трамп.

По словам Трампа, о планах провести встречу почти никто не знал, лидеры «Талибана» и президент Афганистана должны были посетить Кэмп-Дэвид, загородную резиденцию американского лидера.

Случившееся в Кабуле не может «Талибану» усилить свою позицию, считает президент США. Если «Талибан» не только, не смог придерживаться режима прекращения огня на время переговоров, но и убил 12 человек, значит организация все равно не смогла бы договориться о значимом соглашении, считает Трамп. «Сколько еще десятилетий они собираются сражаться?», — заключил он.

Взрыв в центре Кабуле произошел в четверг, 5 сентября, в результате погибли двое военных НАТО, один из них – американец. Только за 2019 год в Афганистане погибли 16 военнослужащих из США, пишет The Washington Post. «Талибан» взял на себя ответственность за случившееся спустя несколько часов после взрыва.

В конце августа источники РБК, WP и The New York Times сообщили, что США договорились с «Талибаном» об условиях вывода войск из Афганистана. По словам собеседников, знакомых с ходом переговоров, базовый сценарий предусматривает, что сразу после заключения мира страну покинут 5 тыс. военных из 14 тыс. находящихся в Афанистане.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Афганистан
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