«Вечерний Ургант» анонсировал рассказ Собчак и Богомолова об их свадьбе

«Вечерний Ургант» анонсировал рассказ Собчак и Богомолова об их свадьбе

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов появятся в пятницу, 13 сентября, в эфире телешоу «Первого канала» «Вечерний Ургант». Об этом сообщается в Facebook-аккаунте программы.

«Сегодня у нас в гостях Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые приоткроют завесу тайны вокруг своей личной жизни и поделятся подробностями свадьбы», — говорится в сообщении. Передача выйдет в эфир в 23:30 мск.

Запись в facebook пользователя vechernij.urgant

Ранее сегодня Собчак и Богомолов поженились и обвенчались в храме Большого Вознесения. Свидетелем на свадьбе со стороны невесты был дизайнер Андрей Бартенев, а со стороны жениха — журналист Андрей Колесников.

В Грибоедовский ЗАГС пара приехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». ГИБДД заинтересовалась видео с их свадебным кортежем и сообщила, проводит проверку.