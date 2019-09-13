Эрдоган анонсировал саммит по сирийскому Идлибу в начале октября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения в начале октябре нового саммита Турции, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает TRT Haber.

«Мы рассматриваем нападения на гражданских лиц в Идлибе как риск нового притока беженцев и срыва процесса политического урегулирования», — отметил он.

Ранее Эрдоган уже осудил авиаудар США по сирийской провинции Идлиб, произведенный в августе. По его словам, он собирается поднять вопрос о ситуации в Идлибе на ближайшем трехстороннем саммите Россия — Турция — Иран 16 сентября.

В начале сентября в Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что США 31 августа нанесли удар по зоне деэскалации в Идлибе, не поставив об этом в известность Россию и Турцию.